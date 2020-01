هذه هي ترشيحات الأوسكار لعام 2020

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن القوائم الكاملة لترشيحاتها هذا العام، قبل نحو شهر من الحفل السنوي الذي ينعقد في نسخته الـ 92، يوم 9 فبراير المقبل، للإعلان عن الأعمال والنجوم الفائزين.

ضمت الترشيحات 24 قائمة، وجاءت الاختيارات على النحو التالي.

أفضل فيلم

1917

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل ممثلة رئيسية

سينثيا أريفو/ Harriet

سكارليت جوهانسون/ Marriage Story

سيرشا رونان/ Little Women

تشارليز ثيرون/ Bombshell

رينيه زيلويغر/ Judy

أفضل ممثل رئيسي

أنتونيو بانديراس/ Pain and Glory

ليوناردو دي كابريو/ Once Upon a Time in Hollywood

آدم درايفر/ Marriage Story

خواكين فينيكس/ Joker

جوناثان برايس/ The Two Popes

أفضل مخرج

بونغ جون هو/ Parasite

سام مينديز/ 1917

تود فيليبس/ Joker

مارتن سكورسيزي/ The Irishman

كوينتين تارانتينو/ Once Upon a Time in Hollywood

أفضل ممثل مساعد

توم هانكس/ A Beautiful Day in the Neighborhood

أنتوني هوبكنز/ The Two Popes

ألباتيشنو/ The Irishman

جو بيشي/ The Irishman

براد بيت/ Once Upon a Time in Hollywood

أفضل ممثلة مساعدة

كاثي بيتس/ Richard Jewell

لورا ديرن/ Marriage Story

سكارليت جوهانسون/ Jojo Rabbit

فلورنس بيو/ Little Women

مارجو روبي/ Bombshell

أفضل سيناريو معدل

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

أفضل سيناريو أصلي

1917

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل تصوير سينمائي

1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Once Upon a Time in Hollywood

أفضل فيلم رسوم متحركة

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

أفضل مؤثرات بصرية

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

1917

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

أفضل موسيقى تصويرية

1917

Joker

Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise of Skywalker

أفضل صوت

1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

أفضل مكساج

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

أفضل أغنية أصلية

I Can’t Let You Throw Yourself Away /Toy Story 4

I’m Gonna) Love Me Again /Rocketman)

I’m Standing With You /Breakthrough

Into the Unknown /Frozen 2

Stand Up /Harriet

أفضل تصميم وإنتاج

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل تصميم أزياء

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women

أفضل مونتاج

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية

Corpus Christi – بولندا

Honeyland – شمال مقدونيا

Les Miserables – فرنسا

Pain and Glory- أسبانيا

Parasite – كوريا الجنوبية

أفضل فيلم وثائقي طويل

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

أفضل فيلم وثائقي قصير

In the Absence

(Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha