شيرين رضا تثير بلبلة مجدداً وتستنجد بوزارة الداخلية.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: في الفترة الأخيرة زاد نشاط الفنانة شيرين رضا في رعاية الحيوانات الضالة والتي لا صاحب لها، حيث هاجمت الذين يقتلون تلك الحيوانات.

شيرين وجهت نداءً لوزارة الداخلية طالبت فيه بسرعة التدخل لحماية الحيوانات المسروقة التي تباع في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، مؤكدة أنها تتعرض للضرب.

من ناحية أخرى تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها “رأس السنة” والذي تقرر عرضه في يوم 5 شباط (فبراير) المقبل، وهو من بطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.