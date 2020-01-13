أول رد من زوج دنيا بطمة على التهم الموجة إليها في قضية “حمزة مون بيبي”

متابعة بتجــــــــرد: لا تزال قضية “حمزة مون بيبي” تشغل الرأي العام المغربي والعربي وفي أول تعليق له على الأزمة، كذّب المنتج البحريني محمد الترك الأخبار التي يتم تداولها حول منع زوجته الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من السفر.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق “سناب شات”: “أؤكد لكم أن لا دنيا موجودة في التحقيق ولا ابتسام. ولا اسمهم موجود في التحقيق ولا عليهما أي نوع مثل ما أنتم ذكرتم أنهما ممنوعان من السفر أو عليهم وعليهم .. ما في من هادا الكلام كله”.

وجاء هذا الردّ بعد ذكر اسم الفنانة المغربية المثيرة للجدل مع شقيقتها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو “حمزة مون بيبي” على تطبيق سناب شات”. وقد تم على الاثر التحقيق مع الشقيقتين وانتشرت أنباء عن منعهما من السفر ودفعهما تعويض مالي كبير.