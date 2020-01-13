لمن قالت مي كساب: “دموعك غالية علينا”؟

متابعة بتجــــــــرد: بعد ظهور الفنان محمد منير باكياً في جنازة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا يزيد، عبرت الفنانة مي كساب، عن حزنها الشديد بسبب دموع منير ونشرت عبر حسابها على تويتر، صورة له وكتبت عليها قائلة: “دموعك غالية علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا على فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر”.

وتسبب منير، فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه زوج شقيقته مدير أعماله أيضاً من مسجد الحصري، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصري بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذي كان يلازمه كل مكان.

وقد شيع الكينج جثمان ابن عمه محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، ويقام العزاء اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.