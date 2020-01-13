بعد إنتقاد شكله.. هكذا رد إياد نصار على أحد المتابعين

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان إياد نصار، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، صورة لشخصية “رياض”، التي قدمها خلال أحداث مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وعلق عليها كاتبًا: “تقدم إلى الأمام”.

وانهالت على صورة تعليقات المتابعين، من بينها تعليق لشخص انتقد مظهر جسده، حيث كتب: “صاير ضعيف لازم تلعب حديد”، فرد عليه نصار، : “أنا ممثل مش مصارع”.

يذكر أن مسلسل “حواديت الشانزليزيه” يعرض حالياً ولاقى نجاحاً كبيراً ويشارك فى بطولته إدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى.