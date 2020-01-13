سرّ قلق الفنانة يسرا من “صاحب المقام”

متابعة بتجـــــــــرد: انتهت الفنانة المصرية يسرا الشهر الماضي من تصوير فيلمها “صاحب المقام”، والذي يشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وكان مقرراً له عرضه في موسم عيد الفطر القادم إلا أن المنتج أحمد السبكي قرر طرحه في موسم نصف العام الدراسي الحالي.

ورغم إعلان يسرا أنها لا تتدخل في قرارات الإنتاج فيما يخص توقيت عرض الفيلم إلا أن مصادر خاصة كشفت عن قلق الفنانة القديرة من طرح الفيلم في هذا التوقيت والدخول في منافسة مع الفنانين تامر حسني، الذي يعرض له حالياً فيلم “الفلوس” والذي حقق نجاحاً كبيراً في أول أيام عرضه وتربع على قمة إيرادات الموسم حتى الآن، والفنان محمد إمام، والذي ينتظر عرض فيلمه “لص بغداد” خلال الأيام القادمة ويعلق عليه إمام آمالاً كبيرة بتحقيق إيرادات عالية خاصة بعد وصول عدد مشاهدات برومو الفيلم بعد طرحه على يوتيوب إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة.

ويعد فيلم “صاحب المقام” عودة يسرا للسينما بعد غياب استمر سبع سنوات منذ عرض آخر فيلم لها “جيم أوفر” مع مي عز الدين.