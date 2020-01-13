موقف حرج لملكة جمال بلجيكا لحظة تتويجها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: لم يمر حفل اختيار ملكة جمال بلجيكا لعام 2020 على خير. فشهد الحفل حدثاً طريفاً إذ سقطت سيلين فان أويستل، التي وقع عليها الاختيار، أثناء مرورها أمام الجمهور لتسقط معها حمّالة صدرها على الأرض.

وفي التفاصيل، أُقيم حفل التتويج ليلة السبت الماضي في 11 كانون الثاني على مسرح بروكسيموس، وتعثرت الشقراء ذات الـ23 عاماً لتسقط على ركبتيها، لكنها استعادت توازنها بسرعة محافظة على ابتسامتها وأكملت سيرها، من دون الانتباه لسقوط حمالة الصدر.

وتمكنت سيلين من الحصول على اللقب والتربع على عرش الجمال في بلجيكا طيلة العام 2020 رغم الواقعة المحرجة الّتي لا تُحسد عليها.