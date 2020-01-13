مذيعة عراقية تكتشف وفاة شقيقها مباشرةً على الهواء.. فيديو يفطر القلوب!

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت الإعلامية العراقية سحر عباس، مقدمة برنامج “القرار لكم” على قناة “دجلة” بحالة حزن شديدة على الهواء مباشرةً خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة شقيقها قبيل دخولها الستوديو.

وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة شقيقها الكبير اللواء الركن طارق عباس جميل.

وأضافت: ” رغم علمي بوفاة أخي قبل دقائق من بدء الحلقة، أنا مستمرة في تقديم البرنامج”.

وتابعت: “تعودنا أن حياتنا الشخصية خارج الاستديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد”.