نادين نجيم.. هل تشبه هذه النجمة التركية بعد اعتمادها للوك مسلسل 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بين الحين والآخر يتعرض بعض النجوم لانتقادات تتعلق بقيامهم باقتباس أمر ما عن غيرهم من الفنانين، ويبدو أن الأمر وصل إلى الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي تعرضت لمقارنة كبيرة بينها وبين الفنانة التركية هاندا أرتشيل بسبب قصة الشعر.

ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، كشفت فيه عن اللوك الذي ستظهر به في مسلسلها الرمضاني الجديد "2020" والذي ستلعب بطولته إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، وظهرت فيه هي تقص شعرها، واعتمدت الغرة القصيرة التي أظهرت ملامح وجهها بشكل أكبر، فيما لم تضع أي نوع من المكياج، وبدت أقرب للطبيعية.

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رؤيتهم للفيديو، المقارنة بينها وبين النجمة التركية، وذلك بسبب تشابه اللوك الذي جعل كلا من النجمتين تتشابهان إلى حد ما، مما دفع بعضهم للربط أيضا بين قصة مسلسل "2020" الذي ستظهر به نادين، وبين مسلسل "عزيزة" الذي كان آخر أعمال النجمة التركية أرتشيل، وعما إذا كانت قصة المسلسلين ستتشابه أيضا، معللين هذا الربط بأن إطلالة نادين تتشابه جدا مع إطلالة هاندا في المسلسل.

ولكن ذلك الربط لم يكن صحيحا، إذ إن مسلسل "عزيزة" بدأ عرضه بعد أشهر من الإعلان عن توقيع نادين لمسلسل "2020"، وهو ما يعني أن السيناريو كان جاهزا نوعا ما قبل عرض المسلسل التركي، مما يلغي أي رابط بينهما، كما أن نادين سبق وأن صرحت بأنها ستلعب دور سيدة تشغل منصبا مهما في الدولة، وهو ما يلغي فكرة اقتباس المسلسل إذ إن مسلسل "عزيزة" كان يدور حول فتاة اسمها عزيزة تحاول الانتقام من قاتل أبيها.

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وبالعودة إلى نادين واللوك الذي ستعتمده في المسلسل، كانت النجمة قد صرحت في وقت سابق، بأنها ستعتمد الظهور على طبيعتها من دون مساحيق تجميلية، وذلك لطبيعة الدور الذي ستلعبه والذي يحتم عليها الظهور دون مكياج.

يذكر أن المخرج فيليب أسمر أعلن في وقت سابق عن بدء العد التنازلي لانطلاق تصوير مسلسل "2020"، في ثاني عمل له مع نادين وقصي، بعد مسلسل "خمسة ونص" الذي جمع هذا الثلاثي العام الماضي.