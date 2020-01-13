نجوى بلوك مختلف ووالد دانيلا رحمة الأكثر تداولا بشأن "ذا فويس سينيور"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خطوتها الجديدة والتي أعلنت عنها في وقت سابق، بدأت قناة "أم بي سي" بتصوير أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" اليوم الإثنين، ليبدأ عرضه على ما يبدو مباشرة بعد الانتهاء من بث حلقات الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز".

وأعلن بعض الفنانين المشاركين في لجنة الحكم عن بدء التصوير من خلال نشرهم لصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الفنانة نجوى كرم صورة لها وهي تقف إلى جانب كرسي التحكيم، ومما يلفت الانتباه في الصورة التي نشرتها شمس الأغنية اللبنانية، هو اعتمادها للوك مختلف بعض الشيء عما اعتمدته في السنوات الأخيرة، حيث اختارت الشعر القصير واعتمدت الغرة، مرتدية فستانا أسود قصيرا.

كما نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، صورة عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، أظهرت الكراسي الأربعة وعلقت عليها، بأن الأمر سيكون "ضخما".

فيما لم يقم أي من ملحم زين وهاني شاكر وهما ايضا عضوان في لجنة تحكيم البرنامج، بالحديث عن البرنامج أو الإشارة إليه.

كما جرى صباح الإثنين الإعلان عن عودة الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال إلى أحضان الـ "أم بي سي" لتقدم حلقات البرنامج إلى جانب زميلها الإعلامي ياسر السقاف، والذي قام بدوره أيضا بنشر بعض مقاطع الفيديو التي تظهر حماس الجمهور استعدادا للتصوير.

Advertisements

وبالتزامن مع بدء التصوير بدأت بعض الوسائل الإعلامية بتسريب أسماء المشتركين، والذي كان من بينها الفنان جورج وديع الصافي، نجل الفنان وديع الصافي، والذي نفى بدوره أمر مشاركته وتواجده، على الرغم من أنه عرض عليه الظهور بالنسخة الأولى من البرنامج، فيما تتجه الأنظار إلى الفنان اللبناني يوسف رحمة، والد الممثلة دانييلا رحمة، والذي جرى تداول اسمه أيضا من بين المشاركين في البرنامج، بعد أن ابتعد عن الأضواء تاركا لبنان وهاجر إلى أستراليا.

يذكر أن تصوير مرحلة "الصوت وبس" سيجري على يومين، فيما سيتم تصوير حلقة "المواجهة الأخيرة"، في الخامس والعشرين من هذا الشهر، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية، حيث سيتم إعلان أحلى صوت –Senior من بين الثمانية الذين سيتأهلون، وسيتم تصويرها في نهاية هذا الشهر.

وبرنامج "ذا فويس سينيور" يتوجه للكبار في السن ولمن هم فوق سن الـ 60.