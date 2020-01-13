شكرا لقرائتكم 17 طلقة في جسد قتيل منزل نانسي عجرم.. وهذه أماكنها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أحدث تطورات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كشف تقرير الطب الشرعي، أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وأظهر التقرير أماكن إصابة القتيل، وهي جاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

القتيل في منزل نانسي عجرم

وكانت عائلة الموسى رفضت الدفن بسبب قيام القاضية بالنيابة الاستئنافية بإطلاق سراح فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بضمان محل إقامته، إلا أنها بعد تفاوضات قبلت بالدفن.

استلام الجثة

وقال محامي عائلة الشاب القتيل في بيان، إنه بعد تفاوض شاق مع عائلة محمد الموسى، قررت العائلة استلام الجثة أمس الخميس، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلها القانوني، فيما تمنى محامي العائلة على الفنانة نانسي احتضان أولاد القتيل ورعايتهم، بحسب ما جاء في البيان.

تقرير الطب الشرعي

وفي سياق متصل، أصدرت القاضية غادة عون، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

Advertisements

وأخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

أول مرة

وكان شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، نهاد الهاشم، كشف تفاصيل عن حادثة منزلها، حيث اقتحم مسلح فيلا صاحبة "آه ونص" بهدف السرقة، ليتطور الأمر إلى مواجهة مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أطلق على اللص النار وأرداه قتيلاً.

ونفى نهاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقاً لدى نانسي وعائلتها، قائلاً: "أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص.. ولا يوجد سابق معرفة به".

وكان نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، نفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، على قناة "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقاً لدى نانسي وعائلتها، قائلاً: "أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص.. ولا يوجد سابق معرفة به".

جدير بالذكر أن شابا سوريا يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، اقتحم فجر الأحد الماضي فيلا الفنانة، نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه.

وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.