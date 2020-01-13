تامر عاشور ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

القاهرة – لايف ستايل
انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال موسم صيف العام الحالي ٢٠٢٠.
عاشور انتهى من تسجيل ٢٠ أغنية دفعة واحدة، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم "أيمن بهجت قمر وتامر حسين وجمال الخولي وتامر علي وتوما وطارق توكل وهاني محروس"، ومن المقرر أن يقوم باختيار أفضلهم للألبوم خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور بعنوان "أيام"، وطرحه خلال صيف العام الماضي 2019، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحقق انتشارًا واسعًا.
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