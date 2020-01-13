3 ملايين مشاهدة في 3 أيام لأغنية أصالة شامخ

حققت أغنية "شامخ" للفنانة أصالة نصري 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على Youtube، بعد 3 أيام من طرحها.
الأغنية المتواجدة في قائمة الفيديوهات الأكثر انتشارًا منذ طرحها، من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.
يذكر أن أصالة كانت قد بدأت الترويج للأغنية منذ الأسبوع الماضي، وهو العمل الأول لها بعد إعلان إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان. قد يهمك ايضاً: أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "شامخ" تحكي ما حدث معها قبل أن تعلن طلاقها أصالة تتعرض لهجوم شرس وتواجه اتهاماً بالسرقة
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