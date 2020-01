The Irish man ينافس بـ نجمين على جائزة أفضل ممثل دور ثان بالأوسكار

أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور عن أسماء الجوم المنافسون على جائزة افضل ممثل دور ثان على جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار الـ 92 وشملت الآتي :A beautiful day in heaven

توم هانكس

The two popes

انتوني هوبكينز

The Irishman

ال باتشينو

Once upon a time in Hollywood

براد بيت

The Irish man

جو بيسكي

وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

واشارت الاحصائيات الى أن عدم وجود مقدم لـ حفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.

