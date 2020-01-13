أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور عن أسماء الجوم المنافسون على جائزة افضل ممثل دور ثان على جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار الـ 92 وشملت الآتي :A beautiful day in heaven
توم هانكس
The two popes
انتوني هوبكينز
The Irishman
ال باتشينو
Once upon a time in Hollywood
براد بيت
The Irish man
جو بيسكي
وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.
واشارت الاحصائيات الى أن عدم وجود مقدم لـ حفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.
قد يهمك ايضاً: العالم يستعد لحفل "الأوسكار" بعد الكشف عن القائمة النهائية للمُرشّحي عمل كويتي ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم متحرك قصير في 2020
كانت هذه تفاصيل خبر The Irish man ينافس بـ نجمين على جائزة أفضل ممثل دور ثان بالأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.