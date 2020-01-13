محمد منير يتلقى العزاء في وفاة زوج شقيقته

وصل عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء والمواساة للفنان محمد منير، في وفاة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد. وكان الفنان محمد منير، قد تواجد مبكرًا لاستقبال الحضور والمعزيين لابن عمه بمسجد الشرطة. يذكر أن، محمود أبا اليزيد، توفى عن عمر يناهز الـ 63 عامًا، فجر السبت في مستشفى دار الفؤاد. Advertisements قد يهمك ايضاً: الموت يفجع محمد منير في شخص مقرب منه إلغاء حفل محمد منير ومصطفى شوقي في رأس السنة

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