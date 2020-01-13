عزيز مرقة يعود لأيام العندليب في كليب "موالي"

يطرح الفنان الأردنى عزيز مرقة، اليوم الإثنين، على موقع "يوتيوب" فيديو كليب جديد يحمل اسم "موالي".

الأغنية كلمات عزيز وزينا حداد وألحان وتوزيع عزيز ومن إخراج زينا حداد، ويعود عزيز فى هذا الكليب إلى الماضي، ويتذكر زمن الفن الجميل ويعيش لحظات الحب فى أيام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

عزيز مرقة هو مغني ومنتج ومؤلف موسيقى أردني، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقي يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"يا باى" و"هى"، كما أنه عاشق لتراث الفن المصرى القديم ويرى أن الفنان يجب عليه أن يعظم من شأن التراث ويحرص دائمًا على إحيائه حتى يتم التواصل بين الأجيال، ولذا قرر عزيز أن يقدم نفسه إلى الجمهور المصرى بشكل مختلف وقريب منه فى هذا الكليب.

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