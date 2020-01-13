محمد رمضان يثبت أنه الملك بعد حضوره حفل كاف

أعرب النجم محمد رمضان عن شدة سعادته وفخره الشديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد حضوره حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي أقيم في مدينة الغردقة.

وكان الاتحاد دعى رمضان لحضور الحفل كضيف شرف، وعلق رمضان على هذا الموقف، قائلًا: شكرًا جزيلًا للمنظمة الأكثر قيمة.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده من مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثونمضان 2020 المقبل.

ومسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، نور، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، محمد حاتم، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر.

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