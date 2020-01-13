محمد رمضان وسعد لمجرد يتألقان في حفل دبي

تألق النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد خلال حفل مركز دبي العالمى بالإمارات، ونشر النجم سعد لمجرد بعض الصور الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر من خلال الصور تفاعل الجمهور بشدة مع رمضان ولمجرد، وذلك من خلال أغانيهم المتميزة، ومن بين الأغاني، التى تفاعل معاها الجمهور بشدة أغنية "إنساي"، والتى قدمها سويًا على المسرح.

كما فاجأ سعد الجمهور من خلال الحفل دخوله لأول مرة عالم التمثيل، مؤكدًا أنه سيشارك رمضان فى بطولة فيلم جديد، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله قريبًا.

يذكر أن النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد طرحا مؤخرًا كليب بعنوان إنساي، كما كسر الكليب حاجز الـ 200 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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