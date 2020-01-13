شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يغنى لـ"بهاء سلطان" ويناشد نصر محروس إنهاء الخلافات معه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد المطرب سعد الصغير، المنتج نصر محروس، لإزالة كافة الخلافات بينه وبين المطرب بهاء سلطان، وإعادته مرة أخرى للساحة الغنائية كونه واحد من أهم المطربين فى مصر.

وانتشر فيديو لسعد الصغير، وفرقته الغنائية، قائلا "بنشكر الإعلامية الجميلة ست الكل إسعاد يونس على المبادرة الجميلة اللى اطلقتها .. وبنقول لأستاذ نصر رجعلنا بهاء تانى.. احنا عارفين أن حضرتك الطيابة كلها وأنت طبعا ربنا كرمك وعملت بهاء سلطان .. فده ابنك وياريت ترجع بهاء تانى"

وتابع سعد، "بهاء ده لازم يكون فى نقابة المهن الموسيقية.. اللى عاوز يبقى مطرب شعبى يروح يمتحن .. بهاء سلطان فقط لا غير .. ده مش طبيعى وربنا يارب يكرمه .. اللى عمل فى بهاء كده طيبته ممكن يكون مكسوف من أستاذ نصر .. والنبى يا أستاذ نصر اتصل أنت بيه علشان أنت عارف أنه خجول وربنا يكرمنا كلنا"



سعد الصغير

وبعدها قدم سعد الصغير وفرقته أغنية "يا ترى" لـ بهاء سلطان ولكن مع تغير كلماتها ليجعلها تتضمن كلمة بهاء سلطان، فى إشارة إلى تضامنه معه.

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سعد

يشار أن المنتج نصر محروس، عبر عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، :"استجابة إلى مبادرتها، فإننى أوضح لها وللجمهور الحبيب إننى أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفنى الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركتى وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذى يستحقه والشهرة التى يحلم بها".