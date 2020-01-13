شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها فى عيد زواجها ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة السورية أصالة نصرى، كلمات رقيقة إلى شقيقتها أمانى بمناسبة عيد زواجها، قائلة:"كلّ عيد وأنتوا مصدر أمان وطيبه وطهر.. كلّ سنه وأنتوا عمّ تتجانسوا أكتر لتخلّوا للحياة معنى ألطف وأبسط أمّونتي توأمي وروحي وصديقة عمّري الله يسعد قلبك وقلّب شريكك الغالي بهاء الله يحفظكم أصاله ".



المطربة أصالة

ونجح كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" للفنانة أصالة عبر قناتها على يوتيوب، حيث حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحه منذ حوالى 4 أيام، والذى يعتبر الأول بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، قبل أيام، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

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وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".