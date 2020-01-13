شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيفى عبده "بتزغط" بطه.. والجمهور:"قمر يا فوفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد كوميدى وعفوى، شاركت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده "فيديو" خلال قيامها بـ"تزغيط" البط عبر حسابها على "انستجرام"، والتى يبدو أنها خلال إحدى جلسات التصوير بينما كانت خائفة، مما أثار حالة من الضحك لجمهورها.

جمهور الفنانة فيفى عبده، علقوا على الفيديو، حيث قالت أحدهن:" يا فيفي خنقتيها.. مش كده بيمسكوها.. حرام"، وكتبت آخرى:" أجمل شي فيها أنها عفويه .. وكل شي بتعملو على البساطة"، ويرى آخر :" قمر يا فوفا ربنا يديكى الصحة"، "، وعلق متابع آخر:"حرام عليكوا البطة مرعوبة".

وتتربع الفنانة فيفى عبده على عرش الرقص الشرقي المصري، إلى أنها امتدت أيضا إلى السوشيال ميديا حتى تصبح تريند مع أى ظهور لها عبر تركيبة خاصة جداً شكلتها "فوفا" طوال الفترة الماضية بما تمتلكه من حضور قوي وعفوية شديدة تلقى إعجاب من جانب متابعيها ومحبيها الذين باتوا ينتظرون ما ستقوم به نجمتهم المحبوبة التي دوماً ما تخترع جمل ما أن ترددها حتي تنتشر بسرعة وترتبط باسمها ، وترتبط فيفي بالعديد من العبارات والتى من ضمنها 5 موااه إلى قشطات عسلات، كما شارك آيضا مقاطع فيديو خلال قيامها بالرقص.

وكان آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى عرض فى رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.