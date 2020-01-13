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Parasite الأكثر تقييما.. تعرف على نسبة تقييم الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Parasite، المرشح ضمن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار في الدورة الـ 92، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari  على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90%.


قائمة الأفلام المرشحة لحصد جوائز الأوسكار لعام 2020

 

كما حصل فيلم  Once Upon a Time in Hollywoo على نسبة تقييم وصلت لـ 85، وفيلم Jojo Rabbit حقق نسبة 80%، وتزيل فيلم الجوكر قائمة التتقيمات بعد ان حصد نسبة 69% عبر الموقع الأشهر في التتقيمات.

 

جائزة أفضل ممثل :

 

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

ناثان برايسي

 

 

جائزة أفضل ممثلة :

 

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

 

 

جائزة أفضل مخرج :

 

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

 

 

أفضل فيلم للعام :

 

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

 

 

جائزة افضل سيناريو مقتبس :

 

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

 

 

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

 

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

 

 

أفضل فيلم أجنبي :

 

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

 

 

أفضل مؤثرات بصرية :

 

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

 

 

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

 

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

 

 

أفضل تصوير سينمائي :

 

The Irishman

Joker

 

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The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

 

 

جائزة افضل ممثل مساعد :

 

توم هانكس

انتوني هوبكنز

ال باتشينو

جو بيشي

براد بيت

 

 

جائزة افضل ممثلة مساعد :

 

كاتي بيتس

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورونس بوج

مارجوت روبي

 

 

جائزة أفضل ازياء :

 

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

 

 

جائزة أفضل ماكياج و تصفيفه شعر :

 

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

 

 

جائزة Sound Mixing:

 

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

 

 

جائزة Sound Editing:

 

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

 

 

 جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير

 

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

 

 

جائزة Live Action Short:

 

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

 

 

أفضل أغنية أصلية :

 

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman

“I’m Standing With You,” Breakthrough

“Into the Unknown,” Frozen II

Stand Up,” Harriet

 

 

أفضل فيلم وثائقي :

 

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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