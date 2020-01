شكرا لقرائتكم خبر عن Parasite الأكثر تقييما.. تعرف على نسبة تقييم الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Parasite، المرشح ضمن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار في الدورة الـ 92، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90%.



قائمة الأفلام المرشحة لحصد جوائز الأوسكار لعام 2020

كما حصل فيلم Once Upon a Time in Hollywoo على نسبة تقييم وصلت لـ 85، وفيلم Jojo Rabbit حقق نسبة 80%، وتزيل فيلم الجوكر قائمة التتقيمات بعد ان حصد نسبة 69% عبر الموقع الأشهر في التتقيمات.

جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

ناثان برايسي

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل فيلم أجنبي :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

أفضل تصوير سينمائي :

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة افضل ممثل مساعد :

توم هانكس

انتوني هوبكنز

ال باتشينو

جو بيشي

براد بيت

جائزة افضل ممثلة مساعد :

كاتي بيتس

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورونس بوج

مارجوت روبي

جائزة أفضل ازياء :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة أفضل ماكياج و تصفيفه شعر :

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

جائزة Sound Mixing:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة Sound Editing:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

جائزة Live Action Short:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

أفضل أغنية أصلية :

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman

“I’m Standing With You,” Breakthrough

“Into the Unknown,” Frozen II

“Stand Up,” Harriet

أفضل فيلم وثائقي :

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.