- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن Parasite الأكثر تقييما.. تعرف على نسبة تقييم الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Parasite، المرشح ضمن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار في الدورة الـ 92، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90%.
قائمة الأفلام المرشحة لحصد جوائز الأوسكار لعام 2020
كما حصل فيلم Once Upon a Time in Hollywoo على نسبة تقييم وصلت لـ 85، وفيلم Jojo Rabbit حقق نسبة 80%، وتزيل فيلم الجوكر قائمة التتقيمات بعد ان حصد نسبة 69% عبر الموقع الأشهر في التتقيمات.
جائزة أفضل ممثل :
انطونيو باندرياس
ليوناردو دي كابريو
آدم درايفر
جواكين فونيكس
ناثان برايسي
جائزة أفضل ممثلة :
سينثيا إيريفو
سكارليت جوهانسون
سيرشا رونان
رينيه زيلويجر
شارليز ثيرون
جائزة أفضل مخرج :
مارتين سكورسيزي
تود فيليبس
سام مندس
كونتين ترانتينو
بونج جون هو
أفضل فيلم للعام :
ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
جائزة افضل سيناريو مقتبس :
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي :
Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
أفضل فيلم أجنبي :
Corpus Christi (Poland)
Honeyland (North Macedonia)
Les Misérables (France)
Pain & Glory (Spain)
Parasite (South Korea)
أفضل مؤثرات بصرية :
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم أنيميشن :
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
أفضل تصوير سينمائي :
The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة افضل ممثل مساعد :
توم هانكس
انتوني هوبكنز
ال باتشينو
جو بيشي
براد بيت
جائزة افضل ممثلة مساعد :
كاتي بيتس
لورا ديرن
سكارليت جوهانسون
فلورونس بوج
مارجوت روبي
جائزة أفضل ازياء :
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة أفضل ماكياج و تصفيفه شعر :
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
جائزة Sound Mixing:
Ad Astra
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة Sound Editing:
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
جائزة Live Action Short:
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors’ Window
Saria
A Sister
أفضل أغنية أصلية :
“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” Toy Story 4
“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman
“I’m Standing With You,” Breakthrough
“Into the Unknown,” Frozen II
“Stand Up,” Harriet
أفضل فيلم وثائقي :
American Factory
The Cave
The Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.
كانت هذه تفاصيل خبر Parasite الأكثر تقييما.. تعرف على نسبة تقييم الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.