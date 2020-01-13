شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. خدعة ويل سميث والمذيع جيمى فالون عبر تطبيق "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم الأمريكى ويل سميث أن يجمع أكثر من 12 مليون لايك عبر حسابه على "تيك توك"، بخلاف 71 مليون اعجاب على الفيديوهات المختلفة، والمبتكرة التى يقوم بنشرها بين الحين والآخر عبر هذا الحساب.

ورغم غياب ويل سميث عن "تيك توك"، منذ شهر ديسمبر الماضى، إلا أنه نشر مؤخرا فيديو "مبتكر"، مع المذيع المعروف جيمى فالون، والذى يمتلك هو الآخر الملايين عبر حسابه على نفس التطبيق.

@willsmith EXPOSED. jimmyfallon♬ original sound - willsmith

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يظهر ويل سميث ثم يقفز ليبدو وكأنه سقط فى كوب ماء، ثم يأتى جيمى فالون، ويقوم بحمل هذا الكوب من الأرض، ويشرب منه، وبعدها يظهر أن الكوب تم وضعه على مسافة قريبة من الكاميرا بحيث يبدو أن ويل سميث قفز بداخله، رغم أن سميث بعيد للغاية عن الكوب.



جيمى فالون



ويل سميث يقفز ى الكوب

الفيلم الأخير لويل سميث هو فيلم الأنيمشن Spies in Disguise، والذى استطاع تحقيق إيرادات وصلت لـ 50 مليون و624 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 33 مليون و 721 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 16 مليون و 902 ألف دولار أمريكى حول العالم.