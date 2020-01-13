شكرا لقرائتكم خبر عن زينة عن صورتها مع توم كروز : "خفت عينى تقفل طلعت مبرقة بزيادة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة زينة بحس كوميدى، ولكن هذا الحس لا يظهر فقط فى أعمالها السينمائية أو التليفزيونية، ولكنه أيضا يظهر فى شخصيتها المتواجدة على السوشيال ميديا بإستمرار، حيث تقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات مع تعليقات ساخرة وكوميدية.

زينة ، نشرت عبر حسابها على تويتر صورة مع النجم العالمى "توم كروز"، أحد أهم نجوم السينما الأمريكية فى هوليود، وعلقت زينة قائلة "من كتر ماخفت عيني تقفل في الصورة طلعت مبرقة بزيادة باظت الصورة برده"



زينة وتوم كروز

Advertisements

جمهور زينة ، على تويتر، تفاعل مع الصورة بشكل كبير، حيث أكد الكثيرون أنها لم تكن صورة سيئة العكس هو الصحيح، وأنها ظهرت بمظهر جيد، ووصفها المتابعون بـ "القمر".

حصدت الصورة أكثر من 2500 اعجاب، وأكثر من ألفى تعليق، وتساءل البعض متى تظهر زينة فى عمل درامى أو سينمائى بعد فيلم "الفلوس" ، للنجم تامر حسنى ، الذى استطاع تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر.