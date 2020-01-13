شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزيرة الثقافة ويسرا ولطيفة ورئيس الأوبرا فى عزاء زوج شقيقة محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل، عدد من نجوم الفن لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء فى الراحل محمود أبا اليزيد زوج شقيقة الكينج محمد منير وابن عمه ومدير أعماله أيضا، منهم، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، النجمة يسرا، المطربة لطيفة، المطرب احمد الشامى، مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المطرب شاندو، الملحن وليد سعد، الفنان أيمن عزب، الاعلامى محمود سعد، النائب مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى محمد مصطفى شردى، اسماعيل يوسف، عضو محلس ادارة نادى الزمالك.

وحرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، الفنانة مادلين طبر، الفنانة فبفى عبده، الاعلامى عمرو الليثى، عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق، الفنان مصطفى هاريدى، الفنان احمد بحر عضو فريق بلاك تيما.

وكان الكينج محمد منير، تسبب فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله أيضا من مسجد الحصرى، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصرى بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذى كان يلازمه كل مكان.

يشار إلى أن الكينج شيع جثمان ابن عمه محمود أبا اليزيد من مسجد الحصرى فى مدينة السادس من أكتوبر يوم السبت الماضى، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامى محمود سعد.

وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وقال محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

































































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