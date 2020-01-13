ساندت الفنانة مي كساب زميلها الفنان إيهاب توفيق، بعد وفاة والده من أيام، ودعت له بالصبر متذكرة وقوفه إلى جانبها في وفاة والدتها الراحلة.
نشرت مي كساب تغريدة عبر حسابها الخاص على Twitter، وكتبت فيها: «إيهاب توفيق ربنا يصبر قلبك ويخليك لأولادك ولكل اللي بيحبوك، طول عمرك جدع عمري ما هنسالك إنك جيت معايا قرانشو دفنت أمي وصليت عليها كانت كبيرة جدا عندي مش هنساها لحد ما أموت».
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كان والد إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.
على صعيد آخر كانت مي كساب، قد طرحت مؤخرًا ألبوم «أنا لسه هنا» الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، وهو من إنتاج شركة «8% ميوزيك بروداكشن» وتوزيع شركة «أربو»، وتم تسجيل الغناء ومكساج صوت مي كساب مع مهندس الصوت جورج يعقوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب لايهاب توفيق: «أنت اللي دفنت أمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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