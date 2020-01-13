مي كساب لايهاب توفيق: «أنت اللي دفنت أمي»

ساندت الفنانة مي كساب زميلها الفنان إيهاب توفيق، بعد وفاة والده من أيام، ودعت له بالصبر متذكرة وقوفه إلى جانبها في وفاة ‏والدتها الراحلة. ‏

نشرت مي كساب تغريدة عبر حسابها الخاص على Twitter، وكتبت فيها: «إيهاب توفيق ربنا يصبر قلبك ويخليك لأولادك ولكل اللي ‏بيحبوك، طول عمرك جدع عمري ما هنسالك إنك جيت معايا قرانشو دفنت أمي وصليت عليها كانت كبيرة جدا عندي مش هنساها ‏لحد ما أموت». ‏

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كان والد إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية، مما تسبب في اختناقه‎. ‎

على صعيد آخر كانت مي كساب، قد طرحت مؤخرًا ألبوم «أنا لسه هنا» الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني ‏الألبوم من توزيع أوكا، ‏وهو من إنتاج شركة «8‏‏% ميوزيك بروداكشن» وتوزيع شركة «أربو»، وتم تسجيل ‏الغناء ومكساج صوت مي كساب مع مهندس ‏الصوت جورج يعقوب. ‎



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