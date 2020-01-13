ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تفوز بقلب تيم حسن

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يستعد الممثل تيم حسن، للتحضير لمسلسل يحمل اسم "الأمير الأحمر" سيناريو حسن سامي يوسف وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج "صبّاح إخوان".
يدور العمل حول سيرة حياة علي حسن سلامة (1940 ـــ 1979)، المناضل الفلسطيني الذي اغتيل في بيروت، وتزوّج ملكة جمال الكون جورجينا رزق، بعد علاقة حب قوية جمعت بينهما قيل إنّها كانت أشبه بالأساطير.
التساؤلات بدأت حول الممثلة التي ستلعب دور جورجينا رزق التي شهرة واسعة بعد فوزها بلقب "ملكة جمال الكون 1971"، وقد تردد اسم مايا رعيدي ملكة جمال لبنان بأنها مرشحة للدور، خاصة أنه عند إنتخاب رعيدي شبّه بعضهم جمالها بجورجينا.
مايا قالت في تصريح لها، بأنها تخضع حالياً لدورات في التمثيل الذي تصفه بالهواية، وعن دورها المزعوم في مسلسل "الأمير الأحمر"، ترفض مايا التأكيد أو نفي الخبر، تاركة الأمر للأيام وفق ما تقول، ثم تختم بالقول بأن "كل الأمور محتملة، حالياً لا يمكنني قول شيء".
يذكر أن تيم مثّل مع كل جميلات لبنان من نادين نجيم إلى نيكول سابا وفاليري أبو شقرا وسيرين عبد النور، ليحط الرحال مع مايا رعيدي التي تبدو حظوظها كبيرة للفوز بالدّور.
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