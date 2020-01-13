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28 محامياً يتطوعون للدفاع عن حق قتيل فيلا نانسي عجرم

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mai.ali 0 تبليغ

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أعلن عدد من المحامين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.

 

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ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً، حسبما ذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية اللبنانية والخليجية، وهم 14 محامياً سورياً في أمريكا، و4 محامين من المغرب العربي، و3 محاين من مصر، ‏و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا. ‏

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وكان الطب الشرعي اللبناني قد أعلن أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 17 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.
 

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