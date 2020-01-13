28 محامياً يتطوعون للدفاع عن حق قتيل فيلا نانسي عجرم

أعلن عدد من المحامين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.
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ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً، حسبما ذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية اللبنانية والخليجية، وهم 14 محامياً سورياً في أمريكا، و4 محامين من المغرب العربي، و3 محاين من مصر، و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا.
وكان الطب الشرعي اللبناني قد أعلن أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 17 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.
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