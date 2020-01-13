والدة رامي جمال ترفض ظهور الفتيات في كليباته

شارك الفنان رامي جمال مع جمهوره رأي والدته في ظهور فتيات شاركنه العمل من قبل معه في تصوير أغنياته. ‏

ونشر رامي جمال، عبر حسابه الخاص على Instagram، صورة لتغريدة كتبها، وقال فيها: «أمي الغالية عندها تحفّظ على حضور وقبول أي ‏موديل صوّرت معايا قبل كده، فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إحنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من ‏شغلكم.. أمي داخلة شغلانتكم وبقوة».

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كتب جمال معلقاً على التغريدة: «قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي». ‏

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يشار إلى أن رامي جمال أعلن مؤخراً عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الغنائي الجديد، الذي ‏تستعد لطرحه ‏قريباً، ‏وكتب ‏رامي جمال عبر حسابه على‎ Twitter ‎تغريدة، جاء فيها: «أنا عاوز أحرق مفاجأة ‏لجمهورك على الماشي، أنا ‏عامل ل‏إليسا غنوة.. ‏كلامي ولحني».‎

وكانت شركة «نجوم ريكوردز» قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تجديد تعاقدها مع الفنان رامي جمال لمدة 5 ‏سنوات، لتكون انطلاقة ‏جديدة في التعاون بينهما.

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