والدة رامي جمال ترفض ظهور الفتيات في كليباته

شارك الفنان رامي جمال مع جمهوره رأي والدته في ظهور فتيات شاركنه العمل من قبل معه في تصوير أغنياته.
ونشر رامي جمال، عبر حسابه الخاص على Instagram، صورة لتغريدة كتبها، وقال فيها: «أمي الغالية عندها تحفّظ على حضور وقبول أي موديل صوّرت معايا قبل كده، فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إحنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من شغلكم.. أمي داخلة شغلانتكم وبقوة».
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كتب جمال معلقاً على التغريدة: «قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي».
يشار إلى أن رامي جمال أعلن مؤخراً عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه قريباً، وكتب رامي جمال عبر حسابه على Twitter تغريدة، جاء فيها: «أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي، أنا عامل لإليسا غنوة.. كلامي ولحني».
وكانت شركة «نجوم ريكوردز» قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تجديد تعاقدها مع الفنان رامي جمال لمدة 5 سنوات، لتكون انطلاقة جديدة في التعاون بينهما.
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