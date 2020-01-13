ابنة أصالة تبكي في أول حفل لوالدتها بعد طلاقها

بالفيديو.. ابنة أصالة تبكي في آخر حفلاتها

أحيت الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت هذه الحفلة أولى حفلاتها بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وكان بين حضور الحفل ابنتها شام الذهبي التي لم تستطع أن تتمالك نفسها وغلبتها دموعها أثناء غناء والدتها لإحدى الأغاني المؤثرة.

وكانت أصالة أعلنت خلال الأيام الماضيه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بشكل رسمي ونشرت صورة لهم عبر حسابها الشخصي على إنستقرام وعلقت عليها قائلة «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً».

وأضافت «سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».

فيما قام المخرج طارق العريان بإعلان انفصاله عن أصالة بصورة عبر حسابه على إنستقرام وعلق عليها قائلاً «للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، سأظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد، أم أولادي»، ليتفاعل معه الكثيرون من أصدقائه ومحبيه الذين تمنوا له حياة سعيدة.

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