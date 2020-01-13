الصورة الأولى لغادة رجب من شهر العسل

شاركت الفنانة غادة رجب جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، بصورة؛ ظهرت من خلالها أثناء إجازة شهر العسل، التي تقضيها حالياً في إحدى المدن الساحلية، وظهرت غادة في الصورة بجانب زوجها وهما في حالة رومانسية للغاية.

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واحتفلت الفنانة غادة رجب خلال الأيام الماضية بحفل زفافها على أحد الشعراء، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لها عبر حسابها على «إنستقرام»، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها بحفل زفافها، منهم: مي كساب، رانيا فريد شوقي، وغيرهما الكثيرون.

وحضر حفل زفاف غادة رجب عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية من أصدقاء والدها الموسيقار رضا رجب، وكان من بينهم المطربة نادية مصطفى، التي قالت في منشور لها عبر «فيسبوك»: «البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات؛ لأنه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزة أحلى زغرودة لأحلى عروسة في الدنيا، النهارده فرح حبيبتي وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبي، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات»، وتفاعل مع منشورها الكثيرون من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، الذين حرصوا على تهنئة غادة رجب بزفافها.

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