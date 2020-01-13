شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها مع الفنان أمير كرارة، وذلك داخل إحدى الصالات الرياضية وعلق عليها قائلاً «صباح الرياضة». Advertisements جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة تربطة علاقة قرابة بالفنان أحمد صلاح حسني، فزوجة الفنان أمير كرارة هي شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، كما تربطهما علاقة صداقة كبيرة أيضاً، فقد تشاركا في عدد من الأعمال فنية المميزة من بينها مسلسل كلبش الذي شاركا في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية، والذي قدم على مدار الـ3 سنوات الماضية، وكان أبرز النجوم الذين شاركوا في بطولته هالة فاخر ومحمود البزاوي والفنان الراحل هيثم أحمد زكي وأحمد صيام وعمر الشناوي وأحمد عبدالعزيز وهشام سليم وناصر سيف ومحمد على رزق ويسرا اللوزي ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. اقرئي ايضا : حسين الجسمي يتلقى العزاء في والد ايهاب توفيق على ناحية أخرى يستعد الفنان أمير كرارة حالياً للبدء في تصوير المشاهد الداخلية من مسلسله الجديد «الاختيار»، الذي يجسد من خلاله شخصية البطل الشهيد أحمد المنسي بطل الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد بمدينة رفح في إحدى العمليات الإرهابية عام 2017، وسيشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم دينا فؤاد وإسلام جمال وأحمد العوضي، ومن تأليف باهر دويدار.

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كانت هذه تفاصيل خبر امير كرارة واحمد صلاح حسني في الجيم.. تعرف على صلة القرابة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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