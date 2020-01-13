نانسي عجرم تكشف سبب إطلاق 16 رصاصة من فرد زوجها على السارق

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن السبب وراء قتل زوجها لسارق منزلها بـ16 طلقة دفعة واحدة، وهذا ما أثار غضب الرأي العام في العالم العربي، ووجهوا الاتهامات لزوج نانسي «فادي الهاشم» بأنه ليست لديه رحمة أو شفقة.

ونشرت نانسي عجرم فيديو عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وأوضحت فيه نوع السلاح الذي استخدمه فادي الهاشم في قتل السارق، حيث ظهر في الفيديو أن السلاح يفرغ ما به من طلقات بمجرد الضغط على زر الإطلاق.

وكتبت نانسي عجرم تعليقاً، حيث قالت: «كل يلي بقول ليش فادي الهاشم‬ قوص ١٦ رصاصة.. فرد فادي من النوع glock 17 حسب ما مذكور بالتحقيق، وهو أقوى أنواع الفرود، وبقوص كذا رصاصة مع بعض بمجرد ضغطة.. يعني يلي عم يتفلسفوا والعنصريين المتخلفين سكروا تمكن وبس وحتى لو قوص ١٦٨٦٨ من الخوف والهسترة بهيديك اللحظة. الفيديو واضح.. نحن ننشر الحقيقة بالدليل ولا نظلم أحد وأصحاب الحق هم عائلة المحبة والسلام نانسي وفادي».

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