فضيحة في أسرة ابتسام تسكت.. الأم تتهم نجلها بالسرقة والأبن يفجر مفاجأة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجواء غير عادية تعيشها الفنانة المغربية ابتسام تسكت بعد أزمة قد تعصف باستقرار أسرتها نهائية وتفاصيل تصل إلى حد الفضيحة العائلية.

وتطورت المشاكل العائلية في اسرة الفنانة المغربية بعدما تلقى شقيقها عادل تسكت، اخطاراً باستدعائه من الشرطة المغربية لسماع أقواله في اتهام والدته بسرقة مجوهراتها بالإضافه لسبّها.

الاستدعاء وصفه عادل بالصادم، وهو الأمر الذي دفعه للخروج عن صمته بتدوينة، فجر فيها مفاجأة وضعت الفنانة المغربية ووالدتها في موقف محرج، حيث كتب: «الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة العاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي إستدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل».

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اللافت أن عادل حذف التدوينة بعد أن نصحه البعض بعدم تسليط الإعلام على حياته الشخصية، ومحاولة حل خلافاته العائلية بشكل ودي، واكتفى بنشر مقطع فيديو يدور حول الأسباب التي تستدعي قطع الأرحام.

يُذكر أن ابتسام تسكت كانت قد طرحت مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي تلف»، وهي من كلمات يونس أدام، ألحان أميرة زهير، توزيع طارق لحجيلي ومدارا، والفيديو كليب من إخراج محمد علي لعويني، وقد تجاوز نسب مشاهدة الكليب حاجز المليون بعد 3 أيام فقط من طرحه.

من ناحية أخرى، تنتظر ابتسام تسكت عرض فيلمها الجديد «ثلاثين مليون» وهو من إخراج ربيع ساجيد، وتشارك تسكت في بطولته أمام كريمة غيث، رفيق بوبكر وربيع القاطي والثنائي الكوميدي إدريس ومهدي.