مكالمة هاتفية تكشف تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم (فيديو)

الإثنين 13 يناير 2020

نانسي عجرم وزوجها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمكالمة مسربة منسوبة إلى حارس الفنانة نانسي عجرم، يكشف بعض التفاصيل الخاصة بواقعة قتل السوري "محمد الموسى" بفيلتها.



وكشف الحارس في المكالمة المسربة التي لم يتم التأكد من صحتها، أن الدكتور "فادى الهاشم" زوج الفنانة نانسى عجرم كان فى حالة "سكران"، وقام بقتل محمد الموسى مستخدماً مسدسين وليس مسدسا واحداً كما أشيع.

وأضاف حارس نانسي قائلا: "إن ما تعرض له القتيل محمد الموسى هي عملية انتقام وليس كما قيل إنه دخل الفيلا كسارق".

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وأشار الحارس إلى أن فكرة ما يقال أنه تم تغيير ملابس القتيل، فتارة يقال كان يرتدي ملابس بيضاء، وتارة أخرى سوداء، كل هذا يعد بمثابة تضييع وقت والذي قام بالجريمة شخصان زوج نانسى عجرم وشخص آخر وهو ابن خاله والفيديو كله مزور.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، تعيش حالة من عدم الاستقرار بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شاب سوري ملثم داخل منزلهما.

ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية القتيل، وسبب تواجده في الفيلا، وهل هو سرق بالفعل كما قال فادي، أم إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم كما قال البعض.