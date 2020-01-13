شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يتلقى عزاء والد إيهاب توفيق منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020

إيهاب توفيق والجسمي

لفت النجم الإماراتي حسين الجسمي، الأنظار بعد حضوره عزاء والد الفنان ايهاب توفيق الذي أقيم مساء اليوم، بمسحد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث كان الجسمي أول شخص حاضر للعزاء منذ الدقيقة الأولى.



ووقف كتفا بكتف بجوار إيهاب توفيق وتلقي العزاء، وظن البعض أنه سيذهب ولكنه ظل واقفًا حتي نهاية العزاء تمامًا ليظهر الجسمي معني الصداقة والوفاء وتناسي التعب والإرهاق تمامًا، مقابل أن يقف بجوار صديقه في محنته وأزمة رحيل والد إيهاب توفيق.

انهار الفنان إيهاب توفيق بالدموع، أثناء قراءة الفاتحة على روح والده والدعاء له في ختام العزاء الذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم، حمادة هلال، رامي صبري، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم

شيري عادل، خالد عجاج، مصطفي شوقي، مجد القاسم، محمد محيي، المطرب هشام عباس، المطرب الشعبي طارق الشيخ، لطيفة، المطرب أحمد جمال، حسام حسني، المنتجان نصر محروس وشقيقه هاني محروس، المطربة شذي، حجازي متقال، طارق عبد الحليم، مني عبد الغني، محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق

وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده منهم، النجم خالد سليم، مصطفى شعبان، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صلاح عبد الله، وهاني رمزي، الفنان أحمد بدير، الفنانة ميرهان حسين، ماجد المصري، الفنان محمد محمود عبد العزيز، أميرة العايدي، المخرج عمرو عابدين، مصطفى كامل، نهال عنبر.

وحضر من الشخصيات العامة والإعلام، طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي طارق علام، الإعلامية سهير شلبى.

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كما حضر عدد من لاعبي كرة القدم، منهم، شادي محمد لاعب الأهلي السابق، خالد بيبو لاعب الأهلي السابق، هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، وأيمن بجاتو لاعب الزمالك السابق، عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق،

وحضر أيضًا، مصطفى قمر، فيفى عبده، المطرب علاء عبد الخالق، الملحن وليد سعد، المطرب عصام كاريكا، المطربة مى كساب، الفنانة مادلين طبر، المطرب حلمي عبد الباقي، المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، الفنان إيهاب فهمي، الفنان شريف باهر، مصطفى هريدى.

وشيعت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد السلام بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة منهم حميد الشاعرى وهشام عباس، وأحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق، وبعض الأصدقاء والأقارب.

كان والد إيهاب توفيق قد توفى في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد إيهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع إيهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.