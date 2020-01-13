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شكرا لقرائتكم خبر عن سكاريت جوهانسون تحصل على أول ترشيح لجوائز الأوسكار في تاريخها والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
الممثلة العالمية سكاريت جوهانسون
نجحت الممثلة العالمية سكاريت جوهانسون، في حصد الترشيح الأول لها في سباق جوائز الأوسكار في الدورة الـ 92، بعد ترشيحهاً رسمياً منذ قليل عن جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم Marriage Story، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Jojo Rabbit.
وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن أولي الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.
كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء وجاء كالأتي :
Jojo Rabbit
Once Upon a Time in Hollywood
Joker
Little Women
The Irishman
وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالأتي
1917
Joker
Little Women
Marriage Story
Star Wars: The Rise of Skywalker
وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
ومن المقرر أن يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.
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