الفيلم التونسي "إخوان" ينافس على أوسكار "أفضل فيلم قصير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت مريم جعبر، المخرجة التونسية المقيمة في مدينة مونتريال بكندا، ترشيحًا لأوسكار هذا العام عن فيلمها القصير Brotherhood "إخوان".
يتناول الفيلم المنافس على فئة "أفضل فيلم قصير"، قصة أب تونسي من الريف ممزق بين ولائه لأسرته ومبادئه الأخلاقية الشخصية.
ووفقًا لموقع "سي بي سي" الكندي، تخرجت المخرجة التونسية الأمريكية مريم جعبر من جامعة كونكورديا الكندية، حيث درست السينما.
وأشارت "جعبر" أكثر من مرة، أنها تستخدم خلفيتها الثقافية المتنوعة في استكشاف الأماكن النائية في الدول الإسلامية بما في ذلك دولة تونس، ونقلها للجمهور من خلال أفلامها.
وعلقت "جعبر" في بيان على ترشيحها، موضحة أن "هذه اللحظة تعني لها الكثير، فهي تتجاوز كونها اعتراف بجهودها، كونها أول ترشيح لبلدها تونس في الأوسكار".
واختير فيلم "إخوان" في مهرجان "صن دانس" ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي"، وفاز بجائزة أفضل فيلم قصير، كما فاز بحوالي 60 جائزة في 48 دولة.
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