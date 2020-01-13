القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الفنان المصري، خالد الصاوي، لتقديم فيلم "أنف وثلاث عيون"، عن رواية الأديب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس. وبحسب صحف محلية، الفيلم من إنتاج شركتي Lagoonie Film Production وArt Factory، وسيبدأ الصاوي تحضيراته النهائية مع مخرجه المنتظر الإعلان عنه خلال أيام. يذكر أن الرواية سبق وقدمت في فيلم شهير عام 1972 وأخرجه الراحل حسين كمال، وكان من بطولة ماجدة ونجلاء فتحي ومحمود ياسين وميرفت أمين.. وفاز بجائزة الإخراج في المهرجان القومي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي يعيد "أنف وثلاث عيون" إلى السينما مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.