هذا هو موعد عرض فيلم “يوم إيه يوم لأ”

أعلنت شركة “فالكون فيلمز” عن موعد عرض فيلم “يوم إيه يوم لأ”، في صالات السينما، إخراج نبيل لبّس، كتابة رافي وهبي وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان وتحت إشراف المنتج منفذ رائد سنان.

وحددت الشركة تاريخ السادس من شباط/فبراير المقبل لانطلاق عرض الفيلم في السينما وهو من بطولة النجم زياد برجي إلى جانب باميلا الكيك، بالاضافة الى النجم الكوميدي هشام حداد إلى جانب عدد من الممثلين منهما ميا سعيد وسلطان ديب.

وكانت الشركة قد طرحت منذ أسابيع صورة الاعلان الأول لفيلم “يوم إيه يوم لأ”، حيث ظهر برجي وهو يقدم خاتم الزواج لـ باميلا، فيما ترتدي فستان الزفاف وتشير بإصبعها الى عبارة “يوم لأ”.