خليل الرميثي يبكي بحرقة أمام قبر علي الغرير.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو لحظة انهيار الفنان البحريني خليل الرميثي، أمام قبر مواطنه الفنان علي الغرير الذي توفي أمس الأحد.

وشارك الرميثي في جنازة رفيق عمره، حيث بدا حزينا ويبكي بحرقة أمام قبر الراحل بعد الانتهاء من مراسم الجنازة في البحرين صباح الإثنين.

وواسى المتابعون، خليل الرميثي بنشر كلمات الدعم والدعوات بالصبر له على فراق أعز أصدقائه، كما دعوا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وطلب خليل الرميثي المشهور بلقب "جسوم" من متابعيه عبر حسابه على "تويتر" الدعاء لزميله، حيث كتب: "حبيبي ومعلمي وأخوي وكل شي في الدنيا، علي الغرير في ذمة الله، ادعوا له".

وتابع الرميثي: "علي يعتبر أكثر من حبيبي ومعلمي وأخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، وأعتبره جزءًا كبيرًا مني ومن مشواري في الفن واليوم أنا منهار لرحيله".

وانهار الرميثي فور علمه بنبأ وفاة صديقه، حيث كان من أوائل الفنانين الذين حضروا إلى شقة الراحل أمس.

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وافترش الفنان البحريني الأرض في حالة يرثى لها، بحضور عدد من الفنانين أبرزهم أمين الصايغ، كما عبر العديد من النجوم من داخل وخارج البلاد عن حزنهم لرحيل الفنان.

وتوفي الفنان البحريني علي الغرير اليوم عن عمر ناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية حادة، وكانت آخر تغريدات الفنان البحريني على "تويتر"، تقديم تعزيته للشعب العماني برحيل السلطان قابوس، إلا أن الموت لم يمهله كثيرا.

ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أداها في مسلسلات وأفلام "سواف طفاش" مع الفنان خليل الرميثي؛ إذ شكلا ثنائيا محبوبا ومميزا.

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرة امتدت حوالي 30 عاما، وكان آخر أعماله مسلسلات "قديمك نديمك"، "ناوي المرتاحين"، وبأدواره الدرامية في "دمعة عمر"، "سعدون"، "قيود الزمن".

كما شارك أيضا في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها "سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا" في العام 2016، و "طفاش والأربعين حرامي" في 2017، وآخرها "طربال رايح جاي" في العام 2018.