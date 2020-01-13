فن ومشاهير

خالد أنور يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

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القاهرة – لايف ستايل

نشر الفنان خالد أنور، صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه بموقع إنستجرام بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق عليها: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي، ويارب السنة دي تبقي أحلى عليك من كل اللي فات ونفضل دايما في ضهر بعض"، وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تحدث عن وجود شبه كبير بينهما.

ويشارك خالد أنور حاليا في بطولة فيلم "شريط 6"، ويجسد دور شابا يعيش بمفرده، ويواجه العديد من المواقف في حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.

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