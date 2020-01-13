آسر ياسين ومحمد ممدوح مع خدع "تراب الماس"

القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان آسر ياسين فيديو عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " في مكتب طارق مصطفى كامل مصمم الخدع البصرية والمؤثرات والي تولى تصميم الخدع الخاصة بفيلم "تراب الماس". وظهر آسر وهو يقف بجوار رأس نفس شكل الفنان محمد ممدوح، وعلق ياسين علي الفيديو: "ده رأس ‏تايسون من فيلم تراب الماس في مكتب الأستاذ طارق". "تراب الماس" كان هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته آسر ياسين ‏ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي ‏مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة نيوسنشري وتوزيع شركة ‏دولار فيلم. ‏ قد يهمك ايضاً: أسر ياسين يواصل تصوير "كل أسبوع يوم جمعة"

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