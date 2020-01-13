فيلم المخرج "كوينتين ترانتين" يحصد نصيب الأسد بجوائز النقاد

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""الخليج 365"" من بيروت: حصد فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" للمخرج كوينتين ترانتين نصيب الأسد، في حفل توزيع جوائز "Critics’ Choice Awards" لعام 2020، الذي أقيم في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية. حيث نال إلى جانب جائزة النجم براد بيت كأفضل ممثل مساعد، عن دوره في الفيلم، ثلاثة جوائز هي "BEST PICTURE" ،"BEST ORIGINAL SCREENPLAY" و" BEST PRODUCTION DESIGN
وفيما حصد جائزة أفضل ممثل لهذا العام النجم جواكين فونيكس عن دوره بفيلم "Joker"، نالت النجمة رينيه زويغلر جائزة أفضل ممثلة للعام عن دورها بفيلم "Judy"، بينما فازت النجمة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم "Marriage Story". وذهبت جائزة أفضل نجم جديد إلى رومان غريفين دافيس، عن دوره بفيلم "Jojo Rabbit".
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