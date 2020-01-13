شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحقق حلم معجب سعودي بعد حفلها فى جدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النجمة اللبنانية ميريام فارس حلم معجب سعودي بعد مقابلته كما يتمني، بعد إحياء أول حفلاتها في جدة بالمملكة العربية السعودية ، أمس الأحد، ضمن فعاليات حفلات منتصف العام، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور جماهيري كبير.

وعلى هامش الحفل، التقت ميريام بمعجب سعودي، شارك لقاءه معها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إلى جانبها وهو يغني، بينما هي تقف بجواره مبتسمة وترقص، وكتب أن ميريام فارس حققت حلمه بأن جعلته يقابلها، متمنيا ألا تكون المرة الأخيرة.



ميريام فارس

وكتب: "كثير مبسوط بشوفتك الحمد لله حققت حلمي، وإن شاء الله مهي آخر مرة أشوفك ويعطيك العافية وكل فريق العمل اللي كان تعاملهم رائع". من جانبها، أعادت ميريام فارس نشر المقطع المصورالذي يجمعها بالمعجب السعودي، عبر حسابها على "تويتر"، وعبرت فيه عن حبها له، برمز تعبيري لقلب.

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كما كتبت ميريام عبر حسابها بموقع "تويتر" بعد حفلها الأول في جدة :"ما أروع من جدة إلا جمهور جدة، بشكركم من كل قلبي".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

ومن ناحية أخرى كشفت عضو مجلس النواب اللبنانى والإعلامية بولا يعقوبيان، عن تبرع المطربة اللبنانية ميريام فارس، بأرباح حفلها السابق فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إلى المحتاجين فى وطنها لبنان، وذلك تضامنًا منها مع أبناء وطنها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما اعتذرت بولا للفنانة اللبنانية بسبب إعلانها الخبر، ليبدو أنها كانت لا تريد إعلانه.