شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون جنيه.. نقابة الموسيقيين تعلن حجم ودائعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل وعقب عودة النقيب هاني شاكر من رحلة عمل خارج مصر لاتخاذ عدة قرارات أهمها ربط وديعة جديدة بقيمة 4 ملايين جنية لصالح صندوق النقابة لتصل مجموع الودائع 28 مليون جنية بعد أن كانت 7 ملايين جنية قبل المجلس الحالى وولاية هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

كما يقرر المجلس تثبيت قاعدة زيادة المعاشات بقيمة 20 بالمائة سنويا نصفها خلال شهر يناير والباقي في شهر يوليو من كل عام بعد تم زيادة المعاش فعليا الشهر الحالى ليصبح 990 جنية وهى أعلى قيمة معاش بين النقابات الفنية الثلاث.

كما يثمن المجلس جهود الجهاز الإدارى ولجنة العمل بالنقابة بعد ان حققت اعلى ايرادات فى تاريخ النقابة خلال موسم رأس السنة المنقضي.

Advertisements

وكان مجلس النقابة بأكمله تتقدمهم الفنانة نادية مصطفى قد آزر الفنان إيهاب توفيق فى محنته الأخيرة بعد وفاة والده منذ اللحظة الأولى وشاركوه تفاصيل الجنازة والعزاء وايضا مؤازرة الفنان محمد منير فى وفاة مدير اعماله وابن عمه وزوج شقيقته محمود كما تواصل الفنان هاني شاكر تليفونيا معهما لوجوده في رحلة عمل خارج مصر.

وأحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عدد كبير من أغانيه منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.