شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون جنيه.. نقابة الموسيقيين تعلن حجم ودائعها والان مع تفاصيل الخبر
كما يقرر المجلس تثبيت قاعدة زيادة المعاشات بقيمة 20 بالمائة سنويا نصفها خلال شهر يناير والباقي في شهر يوليو من كل عام بعد تم زيادة المعاش فعليا الشهر الحالى ليصبح 990 جنية وهى أعلى قيمة معاش بين النقابات الفنية الثلاث.
كما يثمن المجلس جهود الجهاز الإدارى ولجنة العمل بالنقابة بعد ان حققت اعلى ايرادات فى تاريخ النقابة خلال موسم رأس السنة المنقضي.
وكان مجلس النقابة بأكمله تتقدمهم الفنانة نادية مصطفى قد آزر الفنان إيهاب توفيق فى محنته الأخيرة بعد وفاة والده منذ اللحظة الأولى وشاركوه تفاصيل الجنازة والعزاء وايضا مؤازرة الفنان محمد منير فى وفاة مدير اعماله وابن عمه وزوج شقيقته محمود كما تواصل الفنان هاني شاكر تليفونيا معهما لوجوده في رحلة عمل خارج مصر.
وأحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عدد كبير من أغانيه منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.
يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.
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