معركة طاحنة بين عمالقة السينما على لقب أفضل ممثل مساعد فى ترشيحات الأوسكار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة أفضل ممثل مساعد في ترشيحات الأوسكار بدورته الـ 92، التي أعلنت عنها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ، معركة طاحنة بين 5 أسماء من عمالقة السينما، الذين يتنافسون على اللقب الثاني، أفضل ممثل مساعد ، وضمت القائمة الممثل العالمي توم هانكس ، عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، بالإضافة إلى الممثل العالمي أنتوني هوبكنز ،عن دوره في فيلم The Two Popes الذي يعرض عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.



كما شهدت القائمة منافسة من نوع آخر بين الممثل العالمي آل باتشينو والممثل العالمي جو بيشي عن لقب أفضل ممثل مساعد في نفس الفيلم The Irishman الذي يقترب من تحقيق الجائزة الأولي في تاريخ الأوسكار لصالح منصة رقمية "نتفليكس".

قائمة أفضل ممثل مساعد في ترشيحات الأوسكار لعام 2020

وأخيراً شارك الممثل العالمي براد بيت في القائمة عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بعد حصده نفس الجائزة في حفل توزيع الأفضل في مجال التلفزيون والسينما وجوائز النقاد السنوية في دورتها الخامسة والعشرين Critics' Choice الذي أقيم مساء أمس.



وفى سياق آخر يعد فيلم الجوكر، هو ثانى أفلام القصص المصورة comic book، التى ضمت قائمة حصد جوائز الأوسكار، بعد انضمام فيلم Black Panther العام الماضى للجوائز، ونجح فيلم الجوكر فى التربع على عرش أكثر الأفلام ترشيحاً فى سباق الأوسكار بـ 11 ترشيحاً، بعد تغلبه على فيلم 'The Dark Knight' فى الدورة الـ 82 الذى حققه فيه 10 ترشيحات.

ويقترب فيلم الإيرلندى من تحقيق جائزة الأوسكار الأولى فى التاريخ لصالح منصة رقمية مثل بكة نتفليكس المنتجة للفيلم الشهير، بعد عام ملئ بالمشاركات الأصلية من قبل الشبكة الرقمية الشهير التى استثمرت فى أكثر من 60 اصدارا خاصا لعام 2019.