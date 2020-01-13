شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تكشف سر عدم زواجها رسميا من "بيكيه": أفضل أن يرانى عشيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة الكولومبية شاكيرا لنجوم هوليوود الذى يرتدون من تصميمات مصمم الأزياء الكويتى يوسف الجسمى، حيث نشرت صورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، وهي ترتدي فستان مزين بالريش للإعلان عن ألبومها الجديد.

"يوسف الجسمى" الذى اشتهر باسم "جسميكو" استطاع خلال 8 سنوات فقط أن يضع اسمه فى مكانة عالية بين أشهر مصممى الأزياء بالعالم، بعدما انطلق من الخليج إلى بيروت ومنهما إلى هوليود إحدى المدن المصدرة للموضة.



شاكيرا

ومن أشهر نجوم هوليوود الذى ارتدوا من تصميمات المصمم الكويتى "تايلور سويفت"، "ليدى جاجا"، "جنيفر لوبيز"، "باريس هيلتون"، وله الكثير من التصميمات فى الوطن العربى، فمن أبرز النجوم العرب الذين تعاملوا مع "هند صبرى"، و"يسرا" و"ياسمين صبرى"، والنجمة شيرين عبد الوهاب، ميريام فارس.



يوسف الجسمى

ومن ناحية أخرى كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، فإن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، حيث قالت شاكيرا خلال مقابلة تلفزيونية لها ببرنامج "60 دقيقة"، :"أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".

التقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي ضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى في الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين، على الرغم من أن ببيكيه، يصغرها بعشر سنوات، إذ يبلغ بيكيه 32 عاما، فيما تبلغ شاكيرا 42 من عمرها.

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وفى سياق آخر، كشفت النجمة الشهيرة شاكيرا، أن الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، كانت أسوأ لحظات في حياتها، مشيرة إلى أن الأزمة التى أثرت سلبا على صوتها أثرت على نفسيتها كثيرا .