شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مشهد من 1917 بين الحقيقة والفيلم تزامنا مع طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد الحسابات على موقع التغريدات تويتر، عن فيديو من كواليس مشهد من فيلم الحرب 1917، وذلك تزامنا مع طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث وصل دورالعرض المصرية في 8 ينايرالجارى، والولايات المتحدة الأمريكية في 10 ينايرالجارى، الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures، العمل تم تأجيل طرحه لـ حوالى الشهر، حيث أنه كان من المقرر أن يصل في ديسمبر من العام الماضى، ولكن تم تأجيله إلى يناير الجارى.

كما فاز فيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

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فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

يذكرأن الممثل المصرى الأمريكي رامي يوسف قد فاز مؤخرا ب جائزة الـ Golden Globes ، كـ أفضل ممثل في مسلسل كوميدى أو موسيقى، عن مسلسله Ramy، ويدورالمسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.