شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل تام لـ جنيفر لوبيز واستبعادها من المنافسة على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثير من محبى وعشاق النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن عام 2020 سيكون عام الخير على نجمتهم المفضلة، ويحمل لها الكثير من المفاجآت، وأن لوبيز ستكون واحدة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل وذلك عن دورها في فيلم " Hustlers " ، حيث انتقد الكثير من جمهور لوبيز تجاهل القائمين علي جوائز الأوسكار تجاهل الكثيرون دورها بالعمل ، و جاء ذلك بدافع حبهم للوبيز ليس تقييما للعمل إلا أن في الواقع أن الفيلم لاقي سلسلة من الانتقادات من قبل المعنيين بالسينما كما لم يحقق العمل إيرادات كبيرة مثل باقي الاعمال السينمائية فكانت إيرادات " Hustlers " 150 مليون دولار، وهو ما يدل على عدم قدرة الفيلم على تحقيق أي نجاح لذلك كان من المتوقع عدم تريح لوبيز للمنافسة علي الأوسكار .
يذكر أن القائمين علي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا عن المرشحين للمنافسة علي الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم .جائزة أفضل ممثل :
انطونيو باندرياس
ليوناردو دي كابريو
آدم درايفر
جواكين فونيكس
جوناثان برايسي
جائزة أفضل ممثلة :
سينثيا إيريفو
سكارليت جوهانسون
سيرشا رونان
رينيه زيلويجر
شارليز ثيرون
جائزة أفضل مخرج :
مارتين سكورسيزي
تود فيليبس
سام مندس
كونتين ترانتينو
بونج جون هو
أفضل فيلم للعام :
ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasiteجائزة افضل سيناريو مقتبس :
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي :
Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
أفضل فيلم أجنبي :
Corpus Christi (Poland)
Honeyland (North Macedonia)
Les Misérables (France)
Pain & Glory (Spain)
Parasite (South Korea)
أفضل مؤثرات بصرية :
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalkerجائزة أفضل فيلم أنيميشن :
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4أفضل تصوير سينمائي :
The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywoodجائزة افضل ممثل مساعد :
توم هانكس
انتوني هوبكنز
ال باتشينو
جو بيشي
براد بيتجائزة افضل ممثلة مساعد :
كاتي بيتس
لورا ديرن
سكارليت جوهانسون
فلورونس بوج
مارجوت روبي
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