شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل تام لـ جنيفر لوبيز واستبعادها من المنافسة على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثير من محبى وعشاق النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن عام 2020 سيكون عام الخير على نجمتهم المفضلة، ويحمل لها الكثير من المفاجآت، وأن لوبيز ستكون واحدة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل وذلك عن دورها في فيلم " Hustlers " ، حيث انتقد الكثير من جمهور لوبيز تجاهل القائمين علي جوائز الأوسكار تجاهل الكثيرون دورها بالعمل ، و جاء ذلك بدافع حبهم للوبيز ليس تقييما للعمل إلا أن في الواقع أن الفيلم لاقي سلسلة من الانتقادات من قبل المعنيين بالسينما كما لم يحقق العمل إيرادات كبيرة مثل باقي الاعمال السينمائية فكانت إيرادات " Hustlers " 150 مليون دولار، وهو ما يدل على عدم قدرة الفيلم على تحقيق أي نجاح لذلك كان من المتوقع عدم تريح لوبيز للمنافسة علي الأوسكار .

يذكر أن القائمين علي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا عن المرشحين للمنافسة علي الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم .

جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل فيلم أجنبي :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

أفضل تصوير سينمائي :

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة افضل ممثل مساعد :

توم هانكس

انتوني هوبكنز

ال باتشينو

جو بيشي

براد بيت

جائزة افضل ممثلة مساعد :

كاتي بيتس

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورونس بوج

مارجوت روبي